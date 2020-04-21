МОСКВА, 21 апр – Риа Новости/Прайм. Крупнейшие российские интернет-компании "Яндекс" и Mail.ru Group, а также компания в сфере информбезопасности "Лаборатория "Касперского" вошли в подготовленный Минкомсвязью РФ перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, говорится в материалах министерства.

В перечень также вошли работающие в сфере информбезопасности компании Positive Technologies и "Информзащита". Кроме того, в перечень вошли такие ИТ-компании, как IBS, "Ланит", "Ай-Теко", 1С.

В целом перечень включает 79 организаций. Помимо компаний ИТ-сектора, это операторы связи, СМИ, книжные издательства и другие.

При формировании списка учитывались такие показатели, как выручка организации; обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в интернете; ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в субъектах РФ и ряд других.