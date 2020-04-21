МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Крупнейшие российские сотовые операторы – МТС, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), "Мегафон" и Tele2 – пошли в утвержденный Минкомсвязью РФ перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, говорится в материалах министерства.

Кроме того, в перечень вошли контролируемые государством "Ростелеком" и "Почта России", а также операторы спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" и "Газпром-космическая связь".

Помимо этого, в перечень вошел крупнейший столичный оператор фиксированной связи МГТС и один из крупнейших в РФ операторов ШПД и платного ТВ "ЭР-Телеком", а также региональные операторы связи – крымский "Миранда-Медиа", "Вайнах телеком" (Чечня), "Таттелеком", "Екатерингбург-2000" (бренд Motiv), "Электросвязь Чеченской Республики", "Костромская ГТС", "Тывасвязьинформ".

В целом перечень включает 79 организаций. Помимо операторов связи, это компании ИТ-сектора, СМИ, книжные издательства и другие.

При формировании списка учитывались такие показатели, как выручка организации; обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в интернете; ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в субъектах РФ и ряд других.