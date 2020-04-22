МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Популярная программа для проведения видеоконференций Zoom имеет ряд уязвимостей, которые могут нарушать конфиденциальность разговоров, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"В связи с этим даже появилось целое явление под названием Zoom bombing: если пользователь не ставит пароль на конференцию в Zoom, он подвергается опасности нападения хакеров. Они могут в чат отправить какой-то неприличный файл, или забить звуковую дорожку", — поясняет Мясоедов.

Он добавляет, что в открытом доступе оказалось много сессий, причем как личных, так и корпоративных.

Среди других недостатков Zoom эксперт называет низкое качество видео и проблемы с буферизацией.

"А еще при удалении приложения Zoom оно удаляется не полностью, вместо приложения остается специальная программа, которая может подключить пользователя к любой конференции без его ведома", — говорит Мясоедов.

По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.

В марте количество ежедневных пользователей Zoom достигало 200 млн человек, сообщил сервис в своем блоге. Популярность приложения выросла после массового перевода сотрудников многих компаний на удаленную работу.

В последнее время Zoom нередко критикуют за проблемы с безопасностью и хранением данных. В марте компания Motherboard провела исследование, которое показало, что приложение делится информацией пользователей с Facebook, даже тех, у кого нет аккаунта в этой соцсети.

В начале апреля Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.​



