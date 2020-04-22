МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Mail.ru Group (MRG) в среду начинает продажи "умной" колонки "Капсула" с голосовым ассистентом "Маруся" стоимостью 7,99 тысячи рублей; в продажу, которая будет осуществляться в интернет-магазинах ритейлеров, поступит ограниченная партия, говорится в сообщении компании.

"Продажи ограниченной серии "Капсулы" начнутся в онлайн-формате. Приобрести "Капсулу" можно в интернет-магазинах "М.Видео", "Связного", "Ростелекома", "Мегафона", крупнейших онлайн-ритейлеров Ozon и AliExpress", — говорится в сообщении.

"Капсула" будет стоить 7,99 тысячи рублей. Для тех, кто оформил предзаказ до 21 апреля, стоимость составит 6,99 тысячи рублей. В компании не уточняют количество предзаказанных устройств (предзаказ стартовал в конце января), а также объем ограниченной партии. Представитель MRG Артем Попов сказал РИА Новости, что полноценные продажи, в том числе в офлайне, начнутся, как только нормализуется эпидемиологическая обстановка, вскоре после окончания карантинных мер.

"Капсула" позволяет владельцу совершать онлайн-звонки всем, кто есть в его списке друзей в соцсети "Вконтакте" (ВК, принадлежит MRG), слушать музыку из своих плейлистов в ВК и плейлистов друзей, а "Маруся" может рекомендовать музыку. При помощи колонки можно читать сказки и рассказывать истории, сопровождая их эффектами дополненной реальности (колонка подбирает подходящие под рассказ звуки, спецэффекты и фоновую музыку).

"Капсула" найдет нужную информацию в интернете, подскажет прогноз погоды, сообщит стоимость авиа и ж/д-билетов и т.д. Также колонка интегрирована с системами "умного дома": с ее помощью можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой. Первыми партнерами Mail.ru Group в создании технологий для "умного дома" стали "Ростелеком" и Redmond.

Мощность колонки составляет 30 ватт (для сравнения, в современных телевизорах мощность составляет 15-20 ватт). Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов. Вечером можно включить ночной режим, при котором низкие частоты звучат тише и колонка не потревожит соседей. Умная колонка выпускается в двух цветах – белом и черном.

"Несмотря на то, что в данный момент закрыты все офлайновые магазины наших ритейл-партнеров, мы все-таки приняли решение начать продажу нашей колонки. С одной стороны, продажи только в онлайн-формате — это вызов. С другой — нам захотелось, чтобы наша колонка попала в дома именно сейчас, когда все находятся дома большую часть дня. Это хорошая возможность для полноценного знакомства и максимального использования", — приводятся в сообщении слова вице-президента Mail.ru Group Анны Артамоновой.