МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Разработчики мессенджера WhatsApp приняли решение увеличить число пользователей, которые будут одновременно принимать участие в групповых звонках. Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom

Раньше только четыре пользователя могли общаться одновременно.

Теперь такое ограничение снято: число участников группового звонка выросло до восьми человек.

Как сообщает WABetaInfo, пока новый лимит в восемь человек работает только в бета-версии приложения. Ее можно скачать в виде установочного файла APK для устройств на платформе Android.

Добавление новых участников звонка осуществляется как раньше: нужно нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат — видео или аудио — и добавить необходимых пользователей.