МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Госдума в мае планирует принять закон об упрощенной биометрической идентификации, который позволит россиянам удаленно сдавать экзамены, получать государственные и финансовые услуги, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я рассчитываю, что в мае мы его примем, чтобы создать возможности для граждан получать разные виды услуг: государственные, муниципальные, образовательные и даже финансовые", — сказал он.

"Это закон об информационных технологиях и защите информации. Суть его в упрощенной идентификации с помощью биометрических данных, которые гражданин будет иметь право самостоятельно, используя планшет, через приложение, подготовленное "Ростелекомом", загрузить в единую биометрическую систему информацию удаленно. Чтобы его могли идентифицировать по этой информации и чтобы он мог получать определенные виды услуг, например, сдавать экзамены. Плюс другие услуги, госуслуги, получение справок", — пояснил Аксаков.

Закон будет действовать на основе постановления, которое выпустит правительство. Оно установит требования к приложению и перечень услуг, которые можно будет получать с помощью такой системы.

"Я думаю, что правительство может установить сроки и порядок подтверждения потом явкой в организацию, МФЦ или банк", — добавил глава комитета по финансовому рынку.