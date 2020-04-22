МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. За первую неделю общей самоизоляции, с 30 марта по 5 апреля, доля звонков с подозрением на мошенничество по сравнению с предыдущей неделей возросла на треть – c 3,5% до 4,7% от общего числа входящих звонков с незнакомых номеров, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

Исследование основано на сравнении данных за два периода: 16 – 22 марта и 30 марта – 5 апреля 2020 года. Данные получены на основе анонимизированной статистики с помощью собственного решения компании.

Отмечается, что при этом общее количество входящих звонков от организаций снизилось примерно на 15%, а разница между числом таких звонков в будни и выходные значительно сократилась.

Кроме того, если рассматривать отдельные категории организаций, от которых поступали звонки, то практически прекратился телефонный спам, связанный с рекламой медицинских и юридических услуг: количество таких звонков уменьшилось на 90%. Снизился объём и входящих с навязчивой рекламой. Однако, по данным компании, оказался заметен небольшой рост количества звонков от коллекторов.

"По нашим наблюдениям, в первую неделю объявленных каникул сильно изменился профиль звонков от организаций. Подобная ситуация напоминает по объёмам скорее новогодние праздники. Однако на фоне этого количество звонков с подозрением на мошенничество не упало, а даже, наоборот, несколько выросло", – прокомментировал аналитик "Лаборатории Касперского" Виталий Воробьев.

По его словам, сейчас, когда люди практически не выпускают телефон из рук, злоумышленники используют любую возможность, чтобы получить личные данные абонентов.