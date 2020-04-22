МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Российские интернет-компании и приложения согласились отключить автовоспроизведение контента и ограничить качество воспроизведения видео в связи с ростом нагрузки на сети связи на фоне режима самоизоляции, заявил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

В начале апреля Минкомсвязь разослала письмо владельцам сайтов и приложений с просьбой принять меры по недопущению снижения качества услуг интернет-доступа на фоне возросшего трафика в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса – в частности, отключить автовоспроизведение контента и ограничить качество воспроизведения видео.

"Разослали письмо в более чем 100 компаний основных. От всех основных компаний — Mail.ru Group, "Яндекс", "Газпром Медиа Холдинг", "Рамблер", Сбербанк и другие — получили информацию о том, что они применили эти меры. Но самое неожиданное было то, что мы получили массу писем от мелких площадок, которые тоже это применили. То есть фактически массово эти требования были применены, хотя они носили рекомендательный характер", — сказал замглавы Минкомсвязи в ходе онлайн-форума "Сети связи, контент и цифровые сервисы в России против COVID-19", организованного ComNews.

В целом, по его словам, трафик на сетях фиксированных и мобильных операторов возрос на 30-35% в связи с самоизоляцией. "В целом, сети связи справляются с возросшей нагрузкой", — сказал Иванов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 57 999 человек, всего скончались от болезни 513 человек, выздоровели 4,42 тысячи. В ряде регионов РФ введен режим самоизоляции и другие ограничения.