МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Кибермошенники стали вымогать у пользователей сети денежные средства, угрожая заражением коронавирусом (COVID-19), говорится в отчете антивирусной компании ESET.

"Сегодня угрозы стали еще более продвинутыми. Так, преступники усовершенствовали sextortion — популярный вид шантажа с использованием записи интимных видео с веб-камеры и экрана, которые доказывают увлечение жертвы порноконтентом. Если ранее злоумышленники угрожали разослать запись по всем контактам, то сейчас они также обещают заразить COVID-19 пользователя и всех членов его семьи, если он не заплатит выкуп", — говорится в сообщении.

Как правило, потенциальная жертва, получив такие угрозы, теряется, впадает в панику и переводит средства на криптокошелек преступника, пишут эксперты. "Однако, следует помнить, что это не дает никаких гарантий. Скорее всего, вымогатель не остановится и будет требовать все большие суммы", — указывают они.

"Наиболее эффективны в таких случаях превентивные меры. При этом постоянно заклеивать веб-камеру неудобно, особенно сейчас, когда большинство пользователей работают и учатся в дистанционном режиме и часто используют ее для участия в онлайн-мероприятиях. ESET рекомендует использовать комплексные антивирусные решения с дополнительными модулями (антиспам, антифишинг, защита e-mail), а также с возможностью ограничить доступ посторонних к веб-камере устройства и браузеру", — говорится в сообщении.