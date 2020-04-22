МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. "Яндекс" запустил полноценный мессенджер, где пользователи могут обмениваться текстовыми и аудиосообщениями, создавать чаты, подписываться на каналы, говорится в сообщении интернет-компании.

В нем отмечается, что мессенджер приходит на смену "Яндекс.Чатам", в которых люди обсуждают новости с соседями в сервисе "Район", связываются с магазинами на "Маркете" и общаются на других сервисах "Яндекса". "Теперь в нем (мессенджере – ред.) есть всё, что нужно для общения: чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом", — говорится в сообщении.

Мессенджер уже интегрирован в приложение "Яндекса", браузер компании, им также можно пользоваться на главной странице "Яндекса". При этом устанавливать приложение мессенджера для этого не обязательно. "Мессенджер доступен на главном экране мобильного приложения "Яндекс" для и iOS, в десктопном "Браузере" и на yandex.ru, а также как отдельное приложение", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, мессенджер подходит и для переписки, и для голосовых сообщений. Разработанная в "Яндексе" технология распознавания речи SpeechKit преобразует голосовые сообщения в текст, чтобы их можно было и послушать, и прочитать. В мессенджере есть возможность создавать групповые чаты, есть аудио- и видеовызовы, есть каналы крупных СМИ, а также каналы "Яндекса", "КиноПоиска" и другой контент на актуальные темы — в том числе официальная информация о коронавирусе.