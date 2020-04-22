МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Компания Facebook на фоне пандемии коронавируса COVID-19 запустила свое специальное приложение для детей Messenger Kids еще в 70 странах и добавила в программу несколько новых функций, сообщается на ее официальном сайте.

"Сегодня мы начинаем внедрять Messenger Kids в других странах и добавляем новые решения для родителей, которые позволят их детям общаться с друзьями. Начиная с сегодняшнего дня, дети из более чем 70 стран во всем мире смогут пользоваться Messenger Kids, скоро этих стран станет еще больше", — говорится в заявлении компании.

Три новые функции в приложении, как предполагается, упростят его пользователям поиск друзей и позволят им собираться в группы с согласия родителей. Кроме того, дети также смогут самостоятельно отправлять запросы на добавления в "друзья". Родители будут только контролировать этот процесс, а не инициировать контакты, как это было раньше. Новые функции заработают сначала в США, со временем они станут доступны и пользователям из других стран.

Компания отмечает, что сейчас, "когда школы закрыты и люди физически дистанцируются друг от друга, родители все чаще обращаются к новым технологиям, чтобы помочь своим детям общаться с друзьями и родственниками". Как говорится на сайте Facebook, приложение Messenger Kids – это видеочат и мессенджер, который помогает "детям общаться со своими друзьями и семьей в забавном, контролируемом родителями пространстве". Приложение было запущено в 2017 году в США, затем прибавились другие страны.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.