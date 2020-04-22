МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Новые тенденции в поведении пользователей появились в онлайн-кинотеатре Wink за четвёртую неделю после усиления мер по борьбе с коронавирусом (13-19 апреля), интерес сместился к комедиям и семейному кино, говорится в сообщении "Ростелекома", который владеет этим сервисом.

"Прежде всего, зрители, наконец-то, насытились сериалами и фильмами про катастрофы, эпидемии и коллапсы мирового масштаба. В рейтинги начала попадать новая тематика. Например, в топ-5 зарубежного кино на первое место вырвалась новинка для детей "Соник в кино", а почетное второе место досталось Уиллу Смиту в комедии "Плохие парни навсегда", — отмечают аналитики компании. В сериалах стоит отметить рост интереса к новинке "Беги" от HBO.

Кроме того, интересно наблюдать за изменениями рейтинга отдельных фильмов, которые, по мнению аналитиков сервиса, отражают настроения людей в условиях изоляции. Если на прошлой неделе они проявили повышенный интерес к фитнесу и пересматривали фильм "Я худею", то теперь в топ попала черная комедия "Папа, сдохни". Также стоит отметить рост доли сериалов в общем просмотре контента — каждый второй подписчик смотрел на неделе хотя бы один сериал.

В топ-5 российского кино вошли картины "Лед 2", "Союз спасения", "Завод", "Тренер" и "Папа, сдохни". В рейтинге российских сериалов первые строчки заняли "Корни", "Отель Элеон", "Филатов", "Ивановы-Ивановы" и "Миша портит все". Самими просматриваемыми мультфильмами стали "Тролли.Мировой Тур", "Маша и Медведь", "Вперед", "Тайна Мосли" и "Ми-ми-мишки". В топ-5 зарубежного кино вошли "Соник в кино", "Плохие парни навсегда", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Бладшот" и "Гретель и Гензель". В рейтинге зарубежных сериалов: "Мир Дикого Запада", "Хроники эпидемии", "Доктор Хаус", "Секс в большом городе", "Беги".

В отдельный рейтинг вторую неделю подряд был вынесен видеоконтент в образовании, развитии, культуре, первые строчки заняли: "Тимати, живой концерт в проекте WinkLive 17 апреля", "Полина Гагарина, запись живого концерта в проекте WinkLive от 10 апреля", "Азбука здоровья. ЗОЖ для самых маленьких", "Лицей. Школьная программа" (онлайн-уроки для 5–11 классов), "Шоу "Танцуют все!".

Видеосервис Wink 16 марта открыл бесплатный доступ к своей коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. В Wink также можно смотреть телеканалы о культуре и искусстве: Mezzo, Mezzo live HD, "Театр", Museum, iConcerts. Позднее в открытый доступ добавили дополнительный видеоконтент для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видео-путешествия и экскурсии, спектакли, музеи и концерты.