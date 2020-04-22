МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Смартфоны в России за неделю с 14 по 20 апреля опять подешевели — цены на устройства снизились на 0,5% по сравнению с предыдущей неделей, следует из материалов Росстата.

Статистическое ведомство ведет еженедельное наблюдение за ценами на смартфоны с начала апреля. Так, цены на гаджеты на 6 апреля увеличились на 0,1% по сравнению с 30 марта, а за неделю с 7 по 13 апреля смартфоны подешевели на 0,5%.

Как пояснили РИА Новости в Росстате, ведомство в рамках наблюдения за потребительскими ценами фиксирует стоимость смартфонов среднего ценового диапазона (порядка 15 тысяч рублей). В мониторинг попадают модели и марки телефонов, показывающие наибольший объем продаж в регионе страны и соответствующие определенным критериям. Как правило, это модели, вышедшие на рынок полтора-два года назад.

По оценке Росстата, в 282 городах страны отслеживаются цены на 30-40 моделей различных смартфонов — это, среди прочих, устройства Samsung, Honor, Xiaomi, Huawei, Nokia. Ведомство отслеживает цены на смартфоны с операционной системой Android. Устройства от Apple в выборку не входят, что связано с низкой долей продаж в регионах РФ.