МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. В нижней палате парламента России предложили прекратить блокировку мессенджера Telegram. Это предложение адресовано министерству связи и коммуникаций РФ.

Минкомсвязи предлагается прекратить блокировку сервиса и направить документ об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Авторы инициативы — депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин.

По их словам, законопроект о прекращении блокировок Telegram связан с тем, что мессенджер стал "официальным сервисом" государственных органов в стране.

"Наконец, в большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ", — считают инициаторы отмены блокировки сервиса.

Глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в свою очередь сомневается в положительном решении данного вопроса, так как не только Telegram используется органами власти для информирования о коронавирусе, и "давать ему в связи с этим послабления и особый статус было бы нелогично".

Напомним, что Telegram был заблокирован в России в 2018 году, не смотря на это он работает у многих отечественных пользователей в смартфонах.

Помимо этого, популярный мессенджер, созданный Павлом Дуровым, в настоящее время используется рядом государственными ведомствами для информирования граждан о текущей ситуации с коронавирусом. Например, канал "Коронавирус. Оперштаб Москвы" оперативно публикует новые данные о заболевших и о новых мерах властей.