МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение депутатов запретить блокировку Telegram.

По словам Пескова, блокировка мессенджера происходит в России по решению суда, однако ситуация с его использованием де-факто иная.

Ранее депутаты от "Справедливой России" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов подготовили законопроект, которым будет запрещена блокировка Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС как информационного ресурса госорганов. По их мнению, мессенджер со временем стал выполнять социально значимую функцию — в том числе через него в условиях коронавируса органы власти информируют граждан о ситуации.

"Я воздержусь от каких-то оценок. Действительно, есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать. Есть соответствующее решение суда, на основе которого и были предприняты действия по блокировке. Но вы правы, действительно, ситуация де-факто иная, но от каких-то комментариев я воздержусь", — сказал Песков.

Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще доступен пользователям.