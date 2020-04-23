МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Спутники связи Starlink разработки американской компании SpaceX в ближайшие месяцы начнут защищать "зонтиками от Солнца", чтобы те не мешали проводить астрономические наблюдения, заявил основатель компании Илон Маск.

Ранее сообщалось, что в 2019 году с началом запусков Starlink астрономы стали жаловаться на то, что яркость спутников мешает им наблюдать звёзды. В качестве одной из мер SpaceX покрыло светопоглощающим материалом один из космических аппаратов, улетевших в январе.

В феврале из данных, приведённых научным сотрудником Института астрономии РАН Николаем Самусем, следовало, что 30-40% астрономических снимков будут испорчены следами от "светящихся" отраженным от Солнца светом спутников Starlink.

"Мы предпринимаем ключевые шаги для уменьшения яркости спутников. (Они) должны быть намного менее заметными во время подъёма высоты орбиты путём изменения положения панели солнечной батареи", — написал Маск в Twitter.

"И все спутники получат "солнцезащитные зонтики", начиная с девятого запуска", — добавил он.

Накануне SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink ракетой-носителем Falcon-9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это был седьмой запуск по программе Starlink, в результате которого количество выведенных на орбиту спутников достигло 420. Девятый пуск по программе намечается в июне.

Спутниковая система связи Starlink предназначена для обеспечения жителей Земли глобальным широкополосным доступом в интернет. В октябре 2019 года стало известно, что SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 42 тысячи спутников Starlink — это в 5 раз больше, чем было запущено космических аппаратов всеми странами мира с 1957 года.