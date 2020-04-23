МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Американская компания Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с процессорами собственного производства с 2021 года, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"В следующем году Apple готовит к выпуску по крайней мере один Mac с собственными процессором. Инициатива по разработке нескольких чипов под кодовым названием Kalamata предполагает, что компания намерена перенести большую часть своей линейки Mac на собственные процессоры, уходя от нынешнего поставщика Intel Corp", — говорится в сообщении.

Компания работает над тремя собственными процессорами для Mac на базе процессора A14 в следующем iPhone. Источники сказали, что первый из этих процессоров будет намного быстрее, чем процессоры в iPhone и iPad. Отмечается, что переход будет постепенным, начиная с менее мощных компьютеров.

Для этого проекта компания привлекла Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., которая также является партнером компании по производству процессоров для iPhone and iPad. Представители Apple, Intel и TSMC не предоставили Блумбергу комментариев.

Агентство отмечает, что отказ от процессоров Intel является сложным процессом, требующим тесного сотрудничества между командами Apple по программному обеспечению, оборудованию и компонентам. При этом источники агентства говорят, что с учетом сбоев в азиатской цепочке поставок компании этот переход может быть отложен.

Блумберг обращает внимание, что проект Kalamata идет уже несколько лет. В 2018 году Apple разработала чип для Mac на базе процессора iPad Pro A12X для внутреннего тестирования. Инженеры компании ожидали, что смогут начать замену процессоров Intel в Mac уже в 2020 году.