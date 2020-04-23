КИЕВ, 23 апр — ПРАЙМ. Служба безопасности Украины предлагает продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус".

Ранее СБУ предложила продлить запрет российских соцсетей "Одноклассники "и "ВКонтакте" в стране еще на три года.

"Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус", — говорится в сообщении.

Власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru на три года. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. Срок запрета истекает в этом году.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.