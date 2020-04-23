МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Социальная сеть Twitter будет в соответствии с обновленными правилами требовать от пользователей удалять "неподтвержденные заявления" с призывами к повреждению инфраструктуры 5G из-за опасений о связи сетей с коронавирусом, сообщается в блоге компании.

Вандалы в последнее время в некоторых странах мира уничтожают инфрастуктуру 5G и другое оборудование из-за появившихся в соцсетях слухов, что пандемия коронавируса неким образом связана с технологией мобильной связи пятого поколения.

"Мы расширили наши правила в отношении неподтвержденных заявлений, которые побуждают людей заниматься наносящей ущерб деятельностью, могут привести к уничтожению или повреждению критически важной инфраструктуры 5G или могут привести к распространению паники, социальным волнениям или крупным беспорядкам", — сообщила компания в блоге.

Компания будет блокировать такие неподтвержденные сообщения, как, например, что в стране заканчивается еда и нужно срочно скупать продукты или что сеть "5G вызывает коронавирус – уничтожайте вышки сотовой связи у себя в районе".

Ранее вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус. При этом, из-за медленного внедрения сетей 5G в Британии большая часть разрушенных вышек не была оборудована дорогостоящей технологией и пострадали сети 3G и 4G. А в Хорватии злоумышленники повредили технику публичного Wi-Fi, думая, что она связана с COVID-19.