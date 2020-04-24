МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Компания Google из-за коронавируса планирует ввести мораторий на приём как штатных, так и контрактных сотрудников, а также сократить свой маркетинговый бюджет вдвое, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на внутренние материалы компании.

"На этой неделе одному сотруднику по маркетингу было отправлено электронное письмо,… в котором сообщалось о сокращении бюджета и новом запрете на прием на работу штатных сотрудников и сотрудников по контракту", — говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что заморозка найма и подобные сокращения бюджета представляют собой более радикальный шаг, чем то, что гендиректор Google Сундар Пичаи описал неделю назад. Тогда СМИ сообщали, что Google будет сокращать некоторые свои инвестиции до конца года в условиях кризиса на фоне COVID-19, начиная с найма. Тем не менее, в то время не было упоминаний о резких сокращениях бюджета или запрета на наем.

Однако представитель Google сообщил телеканалу, что компания не устанавливала массовый запрет на прием на работу, но не стал комментировать, почему директора получили подобную информацию.

"Мы будем замедлять темпы найма, сохраняя в небольшом числе для стратегических областей и привлекая множество людей, которые были наняты, но еще не начали работать", — цитирует телеканал заявлении представителя.