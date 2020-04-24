МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске в партнерстве с сетью медцентров "Медскан" проекта по диагностике и выявлению пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом SARS-COV-2, по КТ-снимкам с использованием российско-эмиратских технологий искусственного интеллекта, говорится в сообщении РФПИ.

Технологии разработаны ведущей технологической компании ОАЭ Group 42 (G42) в партнерстве с РФПИ и ГК "Медскан", российской сетью медицинских центров.

"Российско-эмиратская технология искусственного интеллекта имеет точность более 96% и высокую чувствительность к признакам пневмонии. Данная технология была протестирована на большом числе пациентов с подозрениями на коронавирус типа SARS-COV-2 в провинции Хубэй, КНР. Система позволяет определить пневмонию в автоматическом режиме уже в течение 1-2 минут после получения снимка", — рассказали в фонде. Обработка и анализ снимков будет происходить исключительно на серверах в России в соответствии с требованиями российского законодательства.

Для реализации проекта РФПИ создал СП с сетью "Медскан", которая специализируется на экспертной лучевой и лабораторной диагностике, лечении онкологических заболеваний с использованием лучевой и лекарственной терапии. В рамках партнерства РФПИ и компании "Медскан" будет создан Всероссийский центр компетенций по дистанционному анализу и распознаванию КТ-снимков с помощью технологий искусственного интеллекта. Интерес к использованию технологий СП уже проявил ряд ведущих российских частных и государственных клиник.

"Высокоточная и своевременная диагностика коронавирусной инфекции является одним из залогов успешной борьбы с вирусом. Российско-эмиратские технологии искусственного интеллекта позволяют быстро и очень точно определить состояние пациента, что значительно повышает эффективность диагностики и лечения коронавируса", — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Основатель "Медскан" Евгений Туголуков выразил уверенность, что Россия может полноценно использовать международный опыт благодаря широкой сети партнерств РФПИ и дополнять его собственными разработками.

В марте РФПИ объединил усилия с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндексом" и Mail.ru Group – стороны создали Альянс по борьбе с коронавирусом COVID-19. МИА "Россия сегодня" также присоединилось к альянсу. Основной задачей альянса является обеспечение промбезопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий, в том числе, в регионах РФ, а также оперативное тестирование населения с применением лучших доступных технологий.