МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Электронная почта по-прежнему остается самым опасным для россиян источником киберугроз: через нее пользователи получают фишинговые сообщения или завуалированные под файлы вредоносные программы, заявил глава Group-IB Илья Сачков.

"С точки зрения самых серьезных проблем, которые пользователь может получить — по-прежнему электронная почта является главным способом доставки либо вредоносного кода, либо фишингового письма", — сказал он в интервью фонду "Росконгресс", отвечая на вопрос, где россияне больше всего рискуют подвергнуться атаке хакеров.

"Поэтому начиная от самой настройки безопасности почты… в очередной раз убедиться, что у вас стоит двухфакторная верификация, пользователь должен понимать, что скорее всего, почтовым вложением либо ссылкой он с большой долей вероятности… может получить себе на компьютер заразу, или потерять деньги или доступ к каким-то ресурсам", — указал он.

Второй по опасности источник киберугроз — домашний роутер. "Сейчас люди чуть больше времени проводят дома, как бы все время почти. Я бы очень рекомендовал вспомнить то, что роутер — это все-таки маршрутизатор, и не обновленный роутер, — имеется ввиду не как физическое устройство, а как программное обеспечение, которое на нем находится, — если оно старое и не обновлялось, то оно, скорее всего, содержит уязвимости, которые позволяют удаленно автоматизированно менять таблицу маршрутизации", — отметил Сачков.

Он привел пример: пользователь через свой домашний интернет пытается зайти на сайт "Яндекса", видит на экране нужный ему сайт. При этом на самом деле он находится не на сервере "Яндекса", а на сервере злоумышленника, который автоматически поменял маршрут на домашнем роутере пользователя.

"И, соответственно, когда он введет свой логин и пароль от почты, либо это может быть банковский сайт, что угодно, он это введет не на настоящий ресурс. Поэтому вторая вещь и сразу рекомендация к пользователям — это не полениться найти книжечку от вашего роутера, понять, как зайти в административную панель, зайти в раздел обновлений, либо на современных роутерах можно поставить автоматическое обновление", — советует глава Group-IB.