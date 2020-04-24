МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин наделил кабинет министров полномочиями регулировать деятельность владельцев товарных интернет-агрегаторов. Соответствующий закон был подписан главой государства и опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на урегулирование в правилах дистанционной торговли товаров участия владельца агрегатора при заключении договоров розничной купли-продажи.

Правительство получило право издавать для владельца агрегатора правила, которые будут обязательны при заключении и исполнении таких договоров.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что правоприменительная практика показала необходимость внести изменения в правила продажи товаров дистанционным способом, которые утверждаются постановлением правительства.

В статье 1 закона "О защите прав потребителей" до этого владелец агрегатора данных о товарах и услугах не был указан в перечне лиц, к которым правительство вправе устанавливать обязательные правила.

По мнению экспертов, сейчас в России есть устойчивая тенденция роста рынка онлайн-торговли и достаточно большой потенциал его развития. При этом они подчеркивают, что быстрый рост электронной торговли несет в себе определенные риски для граждан-потребителей.