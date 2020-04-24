МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Количество пользователей мессенджера Telegram за год выросло на 33%, до 400 миллионов человек, говорится в сообщении мессенджера.

"Telegram достиг 400 миллионов пользователей в месяц по сравнению с 300 миллионами год назад", — говорится в сообщении.

При этом компания добавила, что каждый день как минимум 1,5 миллиона новых пользователей регистрируются в Telegram. "Такие функции, как облачное хранилище папок и поддержка рабочего стола делают Telegram идеальным вариантом для удаленной работы и учебы во время карантина", — отмечается в сообщении.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем социальной сети "ВКонтакте". Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще доступен пользователям.