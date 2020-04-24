МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. "Почта России" начала отправлять электронные извещения о поступлении регистрируемых почтовых отправлений, что позволит быстрее уведомлять получателей, говорится в сообщении компании.

Раньше почтальон опускал извещение в почтовый ящик на следующий рабочий день после обработки отправления в отделении почтовой связи. Теперь пользователи, оформившие на почте простую электронную подпись, могут отказаться от получения бумажных уведомлений, поясняет компания. "Благодаря электронным извещениям уведомление клиента о поступлении регистрируемой посылки или письма становится быстрее", — говорится в сообщении "Почты России".

В нем поясняется что после обработки отправления в почтовом отделении электронное извещение автоматически приходит клиенту на электронную почту или в виде sms на телефонный номер, который он указал при регистрации простой электронной подписи, а пользователям мобильного приложения "Почты России" также поступит push-уведомление. "После этого можно сразу идти за отправлением на почту или оформить доставку на дом на сайте или в приложении", — отмечает компания.

Уточняется, что подключиться к услуге можно в мобильном приложении "Почты России" в разделе "Мой профиль", в личном кабинете на сайте компании или в любом почтовом отделении. Для этого необходимо иметь простую электронную подпись, которую можно оформить на сайте "Почты" через подтвержденный профиль портала госуслуг или в любом почтовом отделении. Сегодня уже почти 77% почтовых отправлений клиенты "Почты России" получают с помощью простой электронной подписи, уточняет компания.

"Почта России системно переводит взаимодействие с клиентами в онлайн-формат. Электронное извещение – это моментальное получение информации. Мы стремимся сделать наши услуги быстрыми и удобными, чтобы отвечать запросам наших пользователей", – приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора "Почты России" по операционному управлению и розничной торговле Михаила Волкова.