МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Минкомсвязь России запустила бесплатную горячую линию для помощи российским гражданам за рубежом, в том числе по вопросам организации их возвращения на родину, говорится в сообщении министерства.

"Россияне, находящиеся за границей и не имеющие возможность вернуться в РФ в связи с коронавирусной инфекцией, могут круглосуточно получить по телефону консультации по вопросам помощи российским гражданам за рубежом, в том числе по организации возвращения в Россию специальными авиарейсами", — говорится в сообщении.

Горячая линия организована на базе колл-центра портала госуслуг по телефону +7(495)249-75-77.

Уточняется, что исходящие звонки на номер горячей линии будут бесплатными для находящихся в роуминге российских граждан с 14.00 мск 27 апреля, а для абонентов компании МТС исходящие бесплатные звонки доступны уже сейчас.