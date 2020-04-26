МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Использование смартфонов в период пандемии коронавируса может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. Прежде всего, смартфон становится настоящим рассадником инфекции.

"Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя", — отметил он.

В условиях распространения высококонтагиозной вирусной инфекции смартфон необходимо систематически дезинфицировать, напомнил эксперт. Это можно делать с помощью специальных салфеток на основе изопропилового спирта, который не портит покрытие экрана.

Не менее важен для здоровья ущерб от бесконтрольного использования смартфонов, планшетов и компьютеров. В первую очередь, страдает зрение, а также осанка – прежде всего, у детей.

НЕ СТАТЬ РАБОМ ЭЛЕКТРОНИКИ

Второй момент – психологическая зависимость от переносных средств связи. Нездоровая потребность постоянно проверять обновления на популярных сайтах и круглосуточно поддерживать пустую переписку по никчемным поводам давно стала серьезной проблемой для значительной части человечества.

Эта тревожная тенденция наиболее сильно затрагивает молодое поколение. Исследователи предупреждают, что чрезмерное увлечение электроникой пагубно в любом возрасте, однако в последнее время в группе риска оказались даже двухлетние дети, для которых пристрастие к планшетам и смартфонам чревато задержкой речевого развития.

Коронавирусный карантин ожидаемо усугубил проблему. В условиях самоизоляции в ограниченном пространстве и нарастающего сенсорного голода окружающий мир для многих людей сузился до экрана смартфона.

Искусственно культивируемая производителями сетевого контента потребность постоянно "быть в курсе" при фактической невозможности отличить дезинформацию от истины может привести к развитию болезненной зависимости от нарастающего новостного потока. Такая зависимость блокирует способность человека к критическому и творческому осмыслению происходящего, говорит Садыков.

"Человек не должен становиться рабом окружающей его электроники. Это было понятно очень давно, задолго до того, как мир оказался опутан компьютерными сетями. Героям рассказа американского фантаста и футуролога Рэя Брэдбери "Вельд", увидевшего свет в 1950 году, попытка сбросить с себя электронные оковы стоила жизни. Мы обязаны внять этому грозному предупреждению", — заключил он.