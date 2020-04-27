МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Чтобы обезопасить себя от возможного прослушивания переговоров — аудио- и текстовых сообщений — в мессенджерах необходимо удалять всю информацию, связанную с ними, из архива, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

"Если мы говорим о возможности прослушивания голосовых переговоров через мессенджеры, то — это почти то же самое, что и возможность прослушивания разговоров по обычной голосовой связи", — сказал эксперт.

По его словам, есть вероятность того, что третья сторона попытается получить для себя текст или запись вашего разговора с собеседником.

"Как правило, это происходит, — учитывая различные варианты шифрования, конфиденциальности — путем получения доступа к аккаунту в месcенджере того или иного человека", — сказал эксперт. Существуют специальные расценки компаний, которые обеспечивают доступ к аккаунту того или иного лица – как к текстовым, так и к аудиозвонкам. Спрос на эти услуги достаточно высок, а стоимость варьируется от десятков до сотен тысяч рублей.

"Поэтому, если вы поговорили, то вы можете удалить этот разговор, если он надиктован. Это же касается и текстовых сообщений – не держите их в архиве, потому что в случае взлома вашего аккаунта, злоумышленник получит доступ к вашей информации", — предупредил Кусков.

"Вариантов может быть море, но ничем не больше, чем при прослушивании простой телефонной связи, которую, кстати, прослушать даже легче", — заключил эксперт.