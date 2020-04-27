МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ направила в правительство предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи, ведомство согласилось на просьбы операторов связи отсрочить вступление в силу наиболее затратных для них норм "закона Яровой", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Минкомсвязи в кабмин, подлинность которого подтвердили в министерстве.

Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Это требует от операторов существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценивал их в 50 миллиардов рублей за пять лет, "Вымпелком" — в 45 миллиардов, "Мегафон" — в 40 миллиардов рублей.

Минкомсвязь предлагает отложить на год ежегодное увеличение емкости хранилищ на 15% (операторы хотели отсрочку на два года, отмечает газета). Также предлагается исключить из расчета емкости видеотрафик, потребление которого выросло в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, по данным издания, операторам связи могут предоставить арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности, а также дать отсрочку по налогам и сборам до конца текущего года в случае модернизации и расширения сетей. Для IT-отрасли Минкомсвязь предлагает до конца 2020 года отменить уплату страховых взносов на фонд оплаты труда, отсрочить уплату НДФЛ, а также обнулить ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и сервисов доставки продуктов.

Также министерство предлагает запустить льготное кредитование IT-компаний и производств, внедряющих российские программные решения, выдавать гранты институтам развития разработчиков и субсидировать спрос на их продукцию.

Как отмечает издание, Минкомсвязь ранее обсуждала эти меры поддержки отрасли с участниками рынка. Однако предложение компаний до конца текущего года наделить работодателя правом снижать зарплату сотрудникам в пределах 20% либо отправлять их в вынужденный отпуск со снижением зарплаты на 50% не вошло в перечень мер, направленных министерством в правительство.

При этом в пояснительной записке к мерам поддержки телеком- и IT-отрасли говорится, что без поддержки российский рынок программного обеспечения может сократиться на 30%, что приведет к снижению выручки IT-компаний в 2020 году до 700–800 миллиардов рублей с 1,2 триллиона рублей.