МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются услугами домашнего телефона от "Ростелекома", с 1 мая будут переведены на тарифный план "Ветеран" с бесплатными звонками на постоянной основе в честь 75-летия Великой Победы, говорится в сообщении "Ростелекома".

"Тарифный план "Ветеран" включает бесплатные телефонные соединения в течение месяца: местные — без ограничений, внутризоновые — 3 000 минут, междугородные — 3 000 минут, международные в ближайшее зарубежье — 100 минут", — уточняется в сообщении. Полные условия тарифного плана доступны на сайте компании.

Тарифный план подключается автоматически с 1 мая 2020 года по спискам, которые предоставили органы власти субъектов Российской Федерации.

"Для нашей компании отменить оплату за домашние телефоны для участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда шаг совершенно естественный и логичный. Сегодняшние условия, когда нужно оставаться дома, показывают, как важны все средства для удаленного общения, а для людей старшего поколения главным и привычным из них остается домашний телефон. Мы благодарны всем ветеранам и блокадникам за героизм и самоотверженность, который проявляли обычные люди ради других, ради мира. Они, конечно, верили в будущую Победу. Мы никогда не забудем прошлое и благодарны им за настоящее", — отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Кроме того, с 27 апреля 2020 года работает горячая линия по предоставлению льгот для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда по номеру 8-800-200-77-66 (звонок бесплатный). Операторы расскажут подробности предоставления тарифного плана и готовы зафиксировать информацию, если кто-то из абонентов не попал в списки участников акции по разным причинам и оперативно принять меры.