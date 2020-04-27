МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ученые сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) проанализировали данные по заболеваемости новым коронавирусом в России и предсказали, что окончание ситуации с распространением COVID-19 в нашей стране произойдет в июле текущего 2020 года.

Из опубликованного лабораторией инноваций SUTD отчета следует, что в России ситуация с распространением нового опасного вируса на 97% завершится уже к 20 мая.

К 28 мая ситуация разрешится уже на 99%.

На 100% окончание распространения вируса прогнозируется на 20 июля.

По мнению исследователей, на территории Китая, откуда вирус начал распространяться по миру, завершение ситуации с COVID-19 произошло уже 9 апреля.

В США, вирус получил самое большое распространение, согласно прогнозу ученых, ситуация с COVID-19 окончательно завершится 27 августа 2020 года.

В Германии и Франции — 1 и 5 августа соответственно.

Чуть позже — 14 августа — ситуация с COVID завершится в Великобритании, прогнозируют исследователи сингапурского университета.

По мнению авторов исследования, в России "поворотный момент" в ситуации с распространением коронавируса уже позади. Он, как следует из документа, произошел 24 апреля.

Большинство других стран также уже преодолели "поворотный момент".

Всего исследователями были изучены данные по коронавирусу по 131 стране.

В частности, ученые использовали для создания прогноза SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, где описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

По мнению исследователей, тем не менее, к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".