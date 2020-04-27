Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ученые сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) проанализировали данные по заболеваемости новым коронавирусом в России и предсказали, что окончание ситуации с распространением COVID-19 в нашей стране произойдет в июле текущего 2020 года.
Из опубликованного лабораторией инноваций SUTD отчета следует, что в России ситуация с распространением нового опасного вируса на 97% завершится уже к 20 мая.
К 28 мая ситуация разрешится уже на 99%.
На 100% окончание распространения вируса прогнозируется на 20 июля.
По мнению исследователей, на территории Китая, откуда вирус начал распространяться по миру, завершение ситуации с COVID-19 произошло уже 9 апреля.
В США, вирус получил самое большое распространение, согласно прогнозу ученых, ситуация с COVID-19 окончательно завершится 27 августа 2020 года.
В Германии и Франции — 1 и 5 августа соответственно.
Чуть позже — 14 августа — ситуация с COVID завершится в Великобритании, прогнозируют исследователи сингапурского университета.
По мнению авторов исследования, в России "поворотный момент" в ситуации с распространением коронавируса уже позади. Он, как следует из документа, произошел 24 апреля.
Большинство других стран также уже преодолели "поворотный момент".
Всего исследователями были изучены данные по коронавирусу по 131 стране.
В частности, ученые использовали для создания прогноза SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, где описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.
По мнению исследователей, тем не менее, к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200427/831343137.html