МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Американская компания Apple Inc. сократит план производства моделей iPhone, которые планирует представить осенью, максимум на 20% по итогам года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

При этом не уточняется, перенесет ли компания производство "недовыпущенных" смартфонов на следующий год.

Apple обычно представляет новые модели iPhone в середине сентября и начинает продавать их к октябрю. Для этого обычно в начале лета компания наращивает их производство, и примерно в августе складские запасы возрастают. "В этом году, хотя Apple по-прежнему будет производить некоторые из новых телефонов в период с июля по сентябрь, рост массового производства сдвинется примерно на месяц", — также пишет издание со ссылкой на источники.

Причиной такой ситуации называется пандемия коронавируса, которая ослабляет мировой потребительский спрос и вызывает перебои в производстве по всей Азии.

В то же время источники издания добавили, что Apple быстро продвигается вперед с планами выпустить четыре новые модели iPhone позже в этом году. Они будут снова разными по цене и размерам, а некоторые из моделей — поддерживать подключение связи формата 5G.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.