МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Мошенники на фоне введения в России ограничительных мер из-за распространения коронавируса стали звонить россиянам и предлагать поправить якобы испорченную кредитную историю через специальный сайт, однако при попытке использовать его у клиента крадут деньги, рассказал гендиректор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин.

"Ежедневно мы получаем десятки сообщений от граждан, которым позвонили с неизвестного номера с сообщением о якобы испорченной кредитной истории, для исправления которой надо зайти на какой-то сайт. А там происходит, простите, банальный отъем денег у доверчивых граждан", — рассказал он в интервью "Российской газете".

Викулин отметил, что в марте трафик таких сайтов вырос в разы и на каждом из них "тысячи обманутых".

"По моему мнению, в условиях кризиса такого рода мошенничество вполне можно приравнять к грабежу с соответствующей реакцией государства", — заявил он.

В середине апреля зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости, что банк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян.