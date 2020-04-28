МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ситуации с утечкой важной информации, в том числе, записей разговоров и фотографий пользователей смартфонов встречаются нередко, а шансы избежать таких атак зависят от уровня желающего покуситься на ваши личные данные, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.

"Несанкционированный доступ хакерского программного обеспечения к видеокамере и микрофону вашего смартфона, а также геолокации, файловой системе, истории поиска, телефонным переговорам, переписке в мессенджерах и прочим данным — это реальность", — отметил он.

По его словам, доступ к пользовательским данным может осуществляться с помощью очень разных технологий и на разных уровнях доступа. В первую очередь, это вредоносное программное обеспечение, которое, маскируясь под нечто полезное, незаметно для владельца копирует данные с его телефона на некоторый внешний носитель (например, сетевое хранилище данных), а также записывает телефонные разговоры, включает видеокамеру, микрофон и прочее, рассказал он.

Данный уровень следует считать кустарным. К счастью, эти угрозы достаточно легко парировать с помощью антивирусного и антишпионского программного обеспечения.

Следующий уровень — оборудование и программное обеспечение сотового оператора или интернет-провайдера. В подавляющем большинстве случаев провайдер услуг не имеет доступа к оборудованию вашего устройства, но многие идущие через его инфраструктуру данные хранятся в течение длительного времени согласно законодательству. Они надежно защищены, однако также могут стать мишенью хакерской атаки.

Наконец, есть уровень производителя. Его возможности практически неограничены, вплоть до дистанционного необратимого отключения устройства.

"Вряд ли концерн по производству электроники интересует частная жизнь отдельного пользователя, однако возможность полного дистанционного контроля своей техники у них имеется, по крайней мере, пока устройство подключено к интернету по каналу с достаточно высокой пропускной способностью. Парировать угрозы этого уровня очень трудно", — констатирует Тимофеев.

По его словам, полностью исключить перехват данных при использовании электронных систем связи можно лишь путем полного шифрования всех входящих и исходящих информационных потоков. Всем остальным следует относиться к своим средствам связи с разумной долей осторожности и ни в коем случае не доверять им данные, утечка которых неприемлема.