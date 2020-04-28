МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Обязательная платная регистрация мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) может быть введена в России с 1 июля 2021 года, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на доработанный законопроект группы сенаторов.

По словам трех собеседников газеты на рынке связи, проект проходит финальное согласование в администрации президента, после чего может быть внесен в Госдуму.

Документ обсуждается с января 2019 года. Предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их импортеров, то есть, в том числе, и граждан, купивших устройство за границей самостоятельно. Новая версия предполагает, что порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство, хотя в первой версии предполагалось ограничение не более 100 рублей.

Однако ряд требований смягчены: устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления закона в силу, можно будет зарегистрировать бесплатно. Кроме того, под действие регулирования не попадут смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд.

Оборудование, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором. С 1 января 2024 года они смогут начать блокировать также потерянные или украденные устройства.

Закрепить понятие IMEI в законодательстве предлагает и Минкомсвязь в законопроекте о дистанционной продаже сим-карт, отмечает издание. Министерство хочет наделить абонентов правом вносить номер при регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации. Это позволит в случае потери или кражи телефона подтвердить факт владения им и заблокировать связь на устройстве, пояснила газете замглавы Минкомсвязи Людмила Бокова, которая в прошлом году, будучи сенатором, выступила и инициатором проекта Совета Федерации об IMEI.

Производители и продавцы устройств в целом не против инициативы, но она эффективна в тех странах, где сделали упор на борьбу с кражей смартфонов, говорит представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и других производителей) Антон Гуськов. Поскольку мера направлена на поддержание правопорядка, вводить за нее плату нельзя, настаивает он: правопорядок уже оплачивается из налогов. В противном случае, по мнению Гуськова, введение нового платежа нужно закреплять в Налоговом кодексе.