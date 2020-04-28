МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В России сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут проводить массовое тестирование граждан на антитела к новому коронавирусу.

Как пишет газета "Ведомости" во вторник со ссылкой на представителей сетей, тесты на антитела к COVID-19 помогут определять, болел ли человек вирусом или нет.

Тестировать на антитела начинают:

"Хеликс",



"Инвитро",

"Гемотест",

KDL,

LabQuest.



Издание поясняет, что анализы нацелены на выявление антител: ранних — IgM и поздних — IgG. Вторые сменяют первые при первичном иммунном ответе на неизвестный организму антиген.

Проводить анализы будут двух типов: качественный тест показывает только наличие или отсутствие иммуноглобулинов IgG и IgM. Количественный определяет концентрацию антител в крови человека.