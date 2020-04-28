МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Компания SpaceX планирует 7 мая осуществить очередной запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink, сообщает новостной портал Space News Daily со ссылкой на заявление компании.

"SpaceX объявила, что запуск ракеты Facon 9 со (спутниками) Starlink 7 будет осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в четверг, 7 мая", — говорится в сообщении портала.

Запуск ракеты планируется на 7.30 по времени Восточного побережья США (14.30 мск).

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников — вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

Предыдущий запуск группы спутников Starlink состоялся 22 апреля. Это был седьмой запуск по программе Starlink, в результате которого количество выведенных на орбиту спутников достигло 420.