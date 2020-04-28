МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Готовящийся законопроект о регистрации смартфонов по заводскому номеру (IMEI) вызовет дополнительные издержки операторов сотовой связи и чреват рядом сложностей для уже существующих владельцев некоторых устройств, заявил РИА Новости заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

Газета "Коммерсант" ранее во вторник со ссылкой на законопроект группы сенаторов сообщила, что обязательная платная регистрация мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) может быть введена в России с 1 июля 2021 года. При этом в марте глава Россвязи Олег Духовницкий говорил РИА Новости, что регистрацию смартфонов по IMEI можно запустить "достаточно быстро".

"Технически оператору сотовой связи уже сейчас ничего не мешает узнать IMEI аппарата, который подключается к сети, этот параметр передается при регистрации устройства в сети. На основании этого, например, некоторые операторы выпускают разные тарифы для разных моделей и производителей. Новый законопроект в действующей редакции пока, к сожалению, сулит значительные затраты, технические вопросы и, как следствие, нереализованные задачи", — отметил Никитин.

По его словам, лазеек для злоумышленников пока в документе не видно, возможные мошеннические схемы не заметны. "Но тут есть три аспекта. Первый — то, что те смартфоны, которые не зарегистрированы, нужно будет как-то блокировать. То есть, нужны будут соответствующие средства со стороны операторов сотовой связи, это новые системы учета, и это точно определенные затраты", — указал он.

"Второй момент — не совсем понятно, что делать со старыми устройствами, которые уже ввезены в страну, в том числе нелегально, которые не проходили сертификацию. А у людей на руках может быть множество аппаратов таких. В прошлой версии говорилось, что человек может бесплатно зарегистрировать одно устройство, но у человека может быть планшет, несколько смартфонов, которые ввезены до этого закона, и все их придется регистрировать", — добавил он.

Еще один нюанс касается дешевых китайских телефонов. "У китайцев много дешевых аппаратов, которые ввезены "серым" импортом и которые могут иметь один IMEI на партию", — пояснил Никитин. "Как это будет регулироваться? Либо они вообще не будут работать? И что произойдет, если будут "дубли", аппараты с одинаковым IMEI? Такого не должно быть, естественно, но, опять же, как будет это решаться и работать, непонятно", — заключил эксперт.