МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Выручка "Яндекса" в первом квартале 2020 года по US GAAP выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 47 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 13% — до 12,1 миллиарда рублей. Рентабельность по нему составила 25,8% против 28,9% за первый квартал 2019 года.

Скорректированная чистая прибыль снизилась на 5% и составила 5,1 миллиарда рублей.

Доля нерекламной выручки составила 36% от всей выручки "Яндекса" против 27% в первом квартале 2019 года.

"Яндекс" отзывает представленный 14 февраля прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности ситуации на фоне коронавируса, говорится в сообщении компании.

"Учитывая сложность прогнозирования продолжительности пандемии и неопределенность относительно ее влияния на экономику и бизнес, мы не можем в настоящее время точно определить влияние от вспышки коронавируса на наши будущие финансовые результаты", — отмечается в сообщении.

"Таким образом, мы отзываем наш прогноз (по финрезультатам — ред.) на 2020 год, который мы представили 14 февраля 2020 года. Как только влияние нынешнего кризиса на бизнес-среду в целом и на "Яндекс" в частности станет ясно, мы сможем предоставить дополнительные прогноз на 2020 год", — говорится в сообщении.

В феврале компания прогнозировала рост консолидированной выручки по US GAAP по итогам 2020 года на 22-26% — до 214-221 миллиарда рублей. По итогам 2019 года консолидированная выручка интернет-компании по US GAAP составила (без учета показателей "Яндекс.Маркета") 175,4 миллиарда рублей, увеличившись на 39% по сравнению с 2018 годом.