МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России из-за активизации мошенников в период коронавируса призывает ускорить принятие закона о блокировке их сайтов в финансовой сфере, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе совещания по вопросам банковской деятельности в Госдуме.

"Мы видим, что в условиях ограничительных мер выросли, к сожалению, объемы попыток кибермошенничества и введения людей в заблуждение, например, предлагают людям якобы реструктуризации. Мы бы очень хотели, чтобы было ускорено принятие законопроекта о блокировке мошеннических сайтов в финансовой сфере", — приводится заявление главы ЦБ на сайте регулятора.

Этот законопроект был внесен в Госдуму еще в 2018 году, но до сих пор не дошел до второго чтения.