МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" запустили клинические исследования "Фавипиравира", который может быть эффективным в лечении коронавируса COVID-19, говорится в совместном сообщении РФПИ и "ХимРара".

"Российский фонд прямых инвестиций, суверенный фонд Российской Федерации, и группа компаний "ХимРар" объявляют о начале многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования препарата "Фавипиравир" у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Исследования будут проходить в 17 центрах по всей России с участием 330 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Первыми терапию начали получать пациенты в трех медицинских центрах в Москве, Нижнем Новгороде и Смоленске. В рамках клинического исследования будет изучена эффективность и безопасность "Фавипиравира", а также выбран оптимальный режим дозирования пациентов.

"Рассчитываем, что успешное завершение исследований и доказанная эффективность терапии "Фавипиравиром" приблизят победу над вирусом и возобновление экономической активности. Промышленный выпуск препарата нашим совместным предприятием с группой "ХимРар" позволит удовлетворить спрос как российского, так и экспортных рынков", — сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

Наблюдательный совет РФПИ в марте одобрил создание совместного предприятия с группой компаний "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир". Дмитриев тогда отмечал, что, по данным специалистов из Китая, препарат продемонстрировал позитивные результаты при лечении пациентов, у которых был обнаружен COVID-19.

Президент группы "ХимРар" Дмитрий Кравченко, слова которого приводятся в релизе во вторник, в свою очередь отметил, что эффективность "Фавипиравира" была доказана клиническими исследованиями в городах Ухань и Шэньчжэнь. "В случае подтверждения результатов китайских коллег, мы готовы начать серийное производство данного лекарственного препарата уже в мае 2020 года", — добавил Кравченко.