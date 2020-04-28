МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Звонки на номер горячей линии для помощи российским гражданам за рубежом стали бесплатными для находящихся в роуминге абонентов компании "Мегафон", говорится в сообщении сотового оператора.

Ранее Минкомсвязь РФ запустила бесплатную горячую линию для помощи российским гражданам за рубежом. Россияне, находящиеся за границей и не имеющие возможность вернуться в РФ в связи с коронавирусной инфекцией, могут круглосуточно получить по телефону консультации по вопросам помощи российским гражданам за рубежом, в том числе по организации возвращения в Россию специальными авиарейсами. Горячая линия организована на базе колл-центра портала госуслуг по телефону +7(495)249-75-77.

"Абонентам "Мегафона", находящимся в роуминге, теперь доступны бесплатные входящие и исходящие звонки на номера МИД России, горячей линии для помощи российским гражданам за рубежом и ряда авиакомпаний, что позволит проще решать вопросы о возвращении домой", — уточняется в сообщении.

Горячая линия заработала 24 апреля 2020 года. Бесплатные звонки на нее уже могли осуществлять абоненты МТС. В понедельник звонки стали доступны абонентам "Билайна" и Tele2.