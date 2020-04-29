МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Возможное введение обязательной платной регистрации мобильных устройств, в первую очередь, затронет тех, кто приобретает новый смартфон, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни" Иван Соловьев.

"Логично предположить, что нововведение коснется новых партий смартфонов. Цена регистрации должна быть единой, ведь это не налог на роскошь, а борьба с кражами и серыми схемами ввоза телефонов. Учтивая, что средний срок пользования смартфоном составляет 2-3 года, надеюсь, что уже имеющиеся у граждан смартфоны регистрировать не придется", — сказал он.

Одна из целей законодательной новации – борьба с хищениями смартфонов. Однако, по мнению Соловьева, эта заявленная цель вторична по сравнению с контрольной и предупредительной.

"Добавлю, что все расходы по регистрации должны быть возложены на организации и индивидуальных предпринимателей, ввозящих смартфоны в нашу страну. Гражданин должен приобретать уже зарегистрированный телефон. Совершенно точно это приведет к росту цен на смартфоны и увеличению срока пользования ими", — заключил он.

Газета "Коммерсант" ранее сообщила со ссылкой на законопроект группы сенаторов, что обязательная платная регистрация мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) может быть введена в России с 1 июля 2021 года. При этом в марте глава Россвязи Олег Духовницкий говорил, что регистрацию смартфонов по IMEI можно запустить "достаточно быстро".

При этом с регистрацией старых устройств возможны проблемы – часть из тех, что уже находятся у граждан на руках, ввезены в Россию нелегально, не проходили сертификацию. Есть и китайские смартфоны, недорогие модели которых ввозятся серым импортом и имеют всего один IMEI на партию. Их блокировка является нарушением прав граждан – ведь они добросовестно приобрели такие модели, когда это не было запрещено законом. Возможно, часть смартфонов, находящихся на руках у граждан, будет зарегистрирована бесплатно. То же коснется устройств, закупленных для государственных или муниципальных нужд.