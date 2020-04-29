МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в первом квартале 2020 года сократилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,88 триллиона вон (4 миллиарда долларов), следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период выросла на 5,6%, до 55,33 триллиона вон (45,2 миллиарда долларов), а операционная прибыль составила 6,45 триллиона вон (5,3 миллиарда долларов), что на 3,5% выше показателя первого квартала 2019 года.

Компания в начале апреля опубликовала прогноз по финансовым показателям за минувший квартал, в котором ожидала выручку в 44,7 триллиона вон (36,5 миллиарда долларов), а операционную прибыль на уровне 6,4 триллиона вон (около 5,2 миллиарда долларов).

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.