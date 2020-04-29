МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в первом квартале 2020 года выросла в годовом выражении в 1,9 раза и составила 1,087 триллиона вон (888,7 миллиона долларов), следует из отчетности компании.

Операционная прибыль LG выросла в годовом выражении на 21% и составила 1,09 триллиона вон (891 миллиона долларов). Выручка компании в отчетном периоде сократилась на 1,2% в годовом выражении, достигнув значения в 14,73 триллиона вон (12 миллиардов долларов), следует из сообщения.

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.