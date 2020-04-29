МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Приложение TON OS, которое будет оперативной системой для блокчейн-платформы TON, появится в скором времени. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Telegram.

Ранее на сайте TON Labs была опубликована информация о том, что весной 2020 года начнет свою работу TON OS. Она будет представлять собой "сквозную инфраструктуру с открытым исходным кодом, которая позволит разработчикам и пользователям работать с блокчейном TON".

Разработчики уже создали устанавливающие операционную систему приложения. В скором времени они станут доступны для массового использования: установка будет на смартфоны и ноутбуки.

При этом TON OS не станет альтернативой существующим операционным системам: она будет являться только надстройкой для гаджетов, которая поможет поддерживать приложения на блокчейне.

Собеседник издания также рассказал, что TON OS до настоящего момента была доступна только для блокчейн-разработчиков. Сейчас в нее добавили пользовательский интерфейс. В скором времени она будет доступна для массового использования.