МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Робот-курьер "Яндекс.Ровер" начал доставлять посылки и документы в "Сколково" в офисы администрации и отделение "Почты России", говорится в сообщении "Яндекса".

"Яндекс.Ровер" теперь можно встретить на улицах "Сколково". С сегодняшнего дня он помогает администрации с доставкой документов и посылок на территории города. Это первая постоянная работа "Ровера" за пределами "Яндекса": с ноября 2019 года он также возит документы в штаб-квартире компании на улице Льва Толстого", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что робот полностью автономен: сам планирует движение, следит за окружающей обстановкой и объезжает препятствия. В отличие от беспилотных автомобилей, которые движутся в "Сколково" по проезжей части, "Ровер" перемещается по тротуарам, маршруты робота могут составлять несколько километров. Поставить "Роверу" задачу, открыть и закрыть его, наблюдать за передвижением робота на карте сотрудники "Сколково" могут самостоятельно с помощью смартфона.

"Это наш первый опыт применения робота за пределами экосистемы "Яндекса". Мы рады, что "Ровер" органично вписался в рабочие процессы инновационного центра. В дальнейшем мы вместе с командой "Сколково" будем смотреть, какие еще задачи может оптимизировать робот в городе", — приводятся в сообщении слова руководителя направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрия Полищука.

"Вместе с командой "Яндекса" мы начинаем с собственного документооборота, но в дальнейшем планируем подключить к использованию "Ровера" и других участников экосистемы "Сколково" — стартапы, крупные корпорации и, конечно, жителей инновационного центра", — отметил вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера фонда "Сколково" Константин Паршин.

"Почта России" с интересом наблюдает за работой "Ровера" в Сколково, поскольку в будущем беспилотные технологии могут быть полезны для оптимизации логистики. Мы уверены в росте гиперлокальной доставки, что повлечет рост отправлений, и здесь беспилотные технологии способны сыграть существенную роль. Это одно из возможных применений искусственного интеллекта в процессах "Почты России", которые изучает компания", — отметил руководитель департамента стратегического развития "Почты" Игорь Шиянов.

"Яндекс" в ноябре 2019 года представил "Яндекс.Ровера" — робота-курьера для транспортировки небольших грузов. "Ровера" тестировали в штаб-квартире "Яндекса", где он перевозил документы между корпусами. Робот сам планирует маршрут и распознаёт объекты вокруг.