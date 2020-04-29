МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. На российском рынке начал работу бесплатный онлайн сервис по поиску подрядчиков и аутсорсингу производственных мощностей и персонала "Business Sharing", который позволит бизнесу оптимизировать затраты в кризисное время, сообщила компания.

"В связи с кризисом и карантином ряд производственных мощностей простаивает, в то время как персонал многих компаний в данный момент не задействован в работе. Сервис позволит оперативно найти партнеров, для которых эти услуги будут актуальны, и таким образом минимизировать убытки для бизнеса", — рассказал агентству "Прайм" основатель компании Иван Тарасенко.

В России уже существуют онлайн сервисы по поиску исполнителей для услуг, однако они ориентированы на физических лиц, поэтому Business Sharing призван заполнить пробел на рынке для юридических лиц.

На онлайн платформе компании смогут размещать заказы, а подрядчики — откликаться на объявления. Наиболее надежного бизнес-партнера поможет выбрать система отзывов и рейтингов.