МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС снизил ориентир купона по биржевым облигациям выпуска объемом не менее 5 миллиардов рублей до 6,65-6,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Новому ориентиру купонов соответствует доходность к погашению 6,82-6,92% годовых. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял 6,75-6,9% годовых (доходность 6,92-7,08% годовых).

Заявки на облигации компания собирает в среду, техническая часть размещения предварительно назначена на 14 мая.

Компания намерена разместить биржевые облигации серии 001P-15 на шесть с половиной лет с квартальными купонами. Организаторами размещения выступают "МТС Банк" и БК "Регион". Заемные средства компания привлекает на рефинансирование текущего долга.