МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин находил в сети информацию о себе или своих близких, которую не хотел бы видеть в открытом доступе, такой вывод делается в исследовании "Лаборатории Касперского". Оно проводилось в 2020 году по всему миру при поддержке компании Toluna, в России было опрошено 1009 человек.

"Почти каждый пятый пользователь (18%) находил в сети некую информацию о себе или своих близких, которую он бы предпочёл не видеть в открытом доступе", — говорится в документе.

Около 64% россиян отметили, что пытались удалять свои личные данные с сайтов или из соцсетей. Среди основных причин желания скрыть свои действия в браузере половина респондентов (49%) отметила, что это должно быть сделано для защиты от злоумышленников, 35% — для защиты от сбора данных сайтами, а 34% — оберегают свою приватность от людей, у которых также есть доступ к их устройству.

"Чем больше информации можно найти о человеке в интернете, тем выше для него риск столкнуться с различными угрозами, например мошенничеством или кражей цифровой личности. Чтобы этого не произошло, следует давать себе отчёт, с кем вы делитесь личными данными и зачем, а также понимать, как они могут быть использованы против вас", — сказал старший исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов.

"Но если вы всё же обнаружили где-то свои личные данные, которые не хотели бы видеть в открытом доступе, не паникуйте — если это действующий ресурс, стоит связаться с администрацией и попросить их эти данные удалить", — посоветовал он.

Эксперты рекомендуют пользователям не делиться большим количеством информации, особенно на открытых площадках, обновить настройки приватности в соцсетях, ограничить доступ приложений к личной информации, включая данные записной книжки, а также установить решение, которое позволяет распознавать потенциально опасные или сомнительные запросы от приложений.